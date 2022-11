Caps Infantil é inaugurado no Rodolfo Teófilo, voltado para pacientes da antiga unidade

Uma nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil foi entregue pela Prefeitura de Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 7, no bairro Rodolfo Teófilo. O equipamento será sede para os pacientes que buscam atendimento na antiga unidade, localizada na Parquelândia. A secretária da saúde de Fortaleza, Ana Estela leite, conta que a expansão do equipamento acontece junto a uma demanda crescente da população por atendimentos psiquiátricos.

"A entrega acontece mediante uma demanda dos usuários e dos profissionais. Este Centro terá uma estrutura ampliada e com uma melhor condição de atender à população infantil. A demanda por atendimento em saúde mental tem crescido no mundo inteiro, e não é diferente aqui em Fortaleza", diz a secretária da pasta.

O Caps Infantil atenderá pacientes com transtornos comportamentais e adoecimentos mentais, de 4 aos 17 anos, de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h. Conforme Ana Estela, a demanda do atendimento é espontânea e a população pode buscar o equipamento para ser acolhida de acordo com a necessidade dos pacientes.

O diferencial do novo equipamento é a instalação de uma farmácia especializada, em que os pacientes recebem nas próprias unidades as medicações para o tratamento dos usuários. Por fim, a titular da secretaria da saúde falou sobre a expectativa de construção de novos equipamentos para saúde mental do público infantil. “Vamos aguardar mais seis para uma nova unidade para atender a demanda crescente da população, sobretudo do público infantil."

Em relação aos atendimentos realizados no antigo espaço, a Prefeitura informou que a unidade realizava, mensalmente, cerca de 1.200 atendimentos de crianças e adolescentes.

Sobre o novo espaço, a unidade ampliou o número de salas para atendimentos e atividades, passando de 8 para 12. A ampliação contará com uma equipe de saúde multiprofissional, composta por 25 profissionais como médico clínico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, farmacêutico, assistente social.

Fila para o atendimento



Elaine Teixeira, 39, é mãe do João Victor, 7, com autismo severo. Elaine se queixa da dificuldade em conseguir acesso ao Centro de Atenção Psicossocial. “Na outra sede do Caps, eu fui atrás várias vezes [de atendimento], mas nunca havia vagas. Eu só consegui o acesso ao equipamento depois de ir à sede da Regional do meu bairro, e do apoio de um vereador”, conta.

Ela ressalta que não tem condições de pagar um plano de saúde para o meu filho, por isso dependo dos serviços prestados pelo Caps. "Meu filho tem autismo severo, e eu brigo muito para que ele tenha os direitos garantidos”, frisou.



A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi questionada sobre o caso de Elaine e João Victor. O POVO aguarda resposta. Além disso, O POVO solicitou à SMS um levantamento dos números de pessoas que esperam na fila de atendimentos. O levantamento será feito pela área técnica da pasta. A pasta informou que, dos 39 medicamentos voltados para Saúde Mental, apenas um está em falta, a clomipramina 25mg. A SMS afirma que está tentando adquirir o remédio, mas encontra dificuldades por causa da escassez no mercado nacional.

Centro de Atenção Psicossocial Infantil

Fortaleza possui dois Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil, acolhendo crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos com demandas voltadas para a saúde mental, e de 4 a 15 anos com questões relacionadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Em 2022 (até agosto), as duas unidades realizaram mais de 46 mil atendimentos.

