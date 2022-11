Nova sede do Caps Infantil no Rodolfo Teófilo será entregue nesta segunda, 7

A nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantil Estudante Nogueira Jucá, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, será entregue nesta segunda-feira, 7, a partir das 9 horas, pelo prefeito José Sarto (PDT).

Localizada na regional 3 de Saúde, o equipamento que recebeu projeto de requalificação agora possui espaço de 470 metros quadrados, quase o dobro do antigo. O objetivo da ampliação foi proporcionar mais conforto para o acolhimento dos usuários.

A unidade também foi ampliada em relação ao número de salas para atendimentos e atividades, passando de 8 para 12. Ainda no projeto de requalificação, um espaço de convivência, farmácia, Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC) e refeitório foram incluídos no equipamento.

Além disso, o local recebeu intervenções lúdicas do Programa Pé de Infância, que levou pintura para os muros e chão do equipamento, visando incentivar a leitura, a brincadeira e a música, iniciativa executada pela Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) com parceira da rede Urban 95 e da fundação holandesa Bernard Van Leer.

Além da nova unidade, Fortaleza conta ainda com mais dois Caps direcionado para o atendimento ao público infantil. São eles o Caps Infantil Dr. Marcus Vinicius Ponte de Sousa Infanto Juvenil, na Cidade 2000, e o Caps Infantil Maria Ileuda Verçosa, na Cidade dos Funcionários.



Nova sede do Caps Infantil no Rodolfo Teófilo

Entrega da requalificação do Centro de Atenção Psicossocial Infantil Estudante Nogueira Jucá

Quando: 7/11 (segunda-feira)

Horário: 9 horas

Local: Rua Porfírio Sampaio, 1905 - Rodolfo Teófilo



