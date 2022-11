Combate ao Aedes aegypti: 400 mil imóveis devem ser visitados até fevereiro

A fim de prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti na Capital, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu início à operação Inverno 2022/2023. Cerca de 400 mil imóveis devem ser visitados por 1.100 agentes de endemia até o fim do mês de fevereiro.

A operação tem início no mês de novembro, para que boa parte do trabalho possa ser realizado antes da quadra chuvosa, que ocorre entre os meses de fevereiro e maio. O ponto de partida foram os bairros Conjunto Ceará I e II, visitados na manhã desta quinta-feira, 3; 11 mil residências nesta região devem ser vistoriados.

"Hoje, temos 550 agentes de endemias fazendo um trabalho focal, visitando as casas. Paralelamente a isso, temos a operação quintal limpo, na qual distribuímos sacos para remoção de objetos sem utilidade", destaca o coordenador da Vigilância em Saúde da SMS, Nélio Morais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o fim da operação, 50 bairros de Fortaleza serão visitados pelos agentes. Segundo Morais, os locais serão escolhidos com base no cenário epidemiológico. O coordenador destaca a importância de a população receber os agentes para supervisão do espaço, pois 80% dos focos dos mosquitos são encontrados nas residências.

"É preciso que seja um trabalho de mãos dadas. Foram dois anos sem visitas de forma ampliada devido à pandemia. É importante que cada pessoa faça uma supervisão da sua casa para evitar a proliferação."

Tanques, tambores e potes são os recipientes inutilizados mais encontrados por agentes durante o trabalho de combate ao mosquito. A campanha também alerta para o fato de o Brasil passar por a sua quinta epidemia de dengue desde 2013.

Visando aumentar o número de pessoas que serão visitadas, os agentes passam a trabalhar de forma territorializada, em que uma mesma equipe atende determinada região. A ação busca diminuir a sensação de insegurança dos moradores de abrirem as portas para uma pessoa desconhecida.

"Eles estão sempre na mesma hora, o que torna o trabalho mais fácil de ser observado por um grupo de proprietários que vivem em uma mesma região. Isso também facilita o trabalho do agente, que conhece as condições do bairro", pontua Morais.

Na operação Inverno 2021/2022, mais de 8 mil focos de mosquitos foram eliminados. Levando em consideração somente o ano de 2022, entre janeiro e outubro, a Vigilância Ambiental de Fortaleza realizou mais de 1,8 milhão de visitas domiciliares, resultando em 41 mil focos eliminados.

Para a empresária Marina Santos, 43, moradora do Conjunto Ceará há dez anos, o bairro necessita do trabalho dos agentes. "É muita doença. A gente fica toda picada. É muita gente com chikungunya e dengue. É muito ruim, à noite a gente não consegue dormir", relata.

Já Vera Moreira, 43, que mora e trabalha na região, constata que o problema é antigo. "Quase todo mundo da minha rua já teve. Aqui sempre teve muito mosquito e todas essas doenças", afirma a comerciante.

Sobre o assunto Ceará: sorotipo da dengue com mais chances de infecção circula em 35 municípios

Casos de dengue aumentam 300% e causam 14 mortes no Rio em 2022

Ministro: é importante que as famílias sejam aliadas contra a dengue

Tags