Shoppings RioMar são pontos para doação de lenços destinados a mulheres com câncer

Os lenços arrecadados serão levados para instituições que trabalham com pessoas em tratamento do câncer

Os shoppings RioMar, localizados nos bairros Presidente Kennedy e Papicu, são pontos de coleta de lenços para mulheres em tratamento contra o câncer. A iniciativa é da Assembleia Legislativa do Ceará, por meio da Célula de Humanização e Desenvolvimento Social da Mulher, em alusão ao Outubro Rosa.

Na ação, serão disponibilizadas urnas para a doação de lenços para mulheres que estão em tratamento contra o câncer.

O ponto de arrecadação de lenços no RioMar Kennedy fica no Piso L1, próximo a Vivara e no RioMar Fortaleza, no Piso L2, próximo à loja Baccio di Latte.



Os lenços arrecadados serão entregues para instituições que ajudam pessoas em tratamento do câncer e que poderão desfrutá-los em suas rotinas.

Na tarde desta quarta-feira, 26, o RioMar Fortaleza recebeu uma ação social com serviços e orientações gratuitas sobre o tema.

Na ocasião, foram oferecidos serviços como medição de pressão, orientações sobre cuidados com a saúde primária, nutrição, psicologia e ainda o esclarecimento de dúvidas relacionadas aos direitos e benefícios garantidos por lei.

A ação vai até o dia 10 de novembro.

