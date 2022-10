Mulher é encontrada amarrada e morta em casa do São João do Tauape

Uma mulher de 35 anos foi encontrada morta em uma residência da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, na manhã desse domingo, 16, em Fortaleza. Ela foi identificada como Beatriz Vitoriano de Freitas.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo da vítima foi encaminhado à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para ser submetido a exames que irão constatar a causa da morte.

Imagens feitas no local do crime mostram que a vítima foi encontrada deitada em um colchão já sem vida. Ela estava com as mãos amarradas e despida da cintura para baixo. A Polícia Civil ainda investiga as motivações do crime, assim como a autoria.

"Um procedimento policial foi instaurado, e a investigação do caso está a cargo da 10ª Delegacia do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que realiza oitivas e aguarda o laudo da Pefoce", diz a SSPDS.

Beatriz já havia sido testemunha em um processo de homicídio, cuja vítima era o seu então companheiro Gleidson de Jesus Neves. O crime ocorreu em 2015, também no São João do Tauape, em uma casa localizada a poucos metros de onde Beatriz foi encontrada morta.

Os autos do processo mostram que Beatriz e Gleidson estavam dormindo em uma casa, quando um homem invadiu o local e disparou três vezes contra a vítima. Um suspeito do crime chegou a ser preso, mas, submetido ao Tribunal do Júri, ele foi absolvido.

