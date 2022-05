Mais de 100 serviços digitais do Governo passam a ser oferecidos pelo app Ceará

O aplicativo Ceará App, que está disponível nas lojas Google Play e App Store, reúne mais de 100 serviços do Governo do Ceará. O aplicativo, além de oferecer serviços de utilidade social e cidadã, também vem oferecendo serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE).

O programa oferece consulta de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão de licenciamento, multas e validação de certidão negativa.

Assim, o app passa a oferecer também um espaço de acesso à plataforma de dados da Proteção Social do Ceará, Big Data Social e também à Plataforma Mais Infância, que passa informações de ações do Programa Mais Infância Ceará.

Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), Companhia de ÁGUA e Esgoto do Ceará (Cagece), Corpo de Bombeiros, Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE), Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) são alguns dos órgãos que colaboram com o aplicativo.



