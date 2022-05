Fragata "Libertad", da Armada Argentina, recebe visitação pública neste domingo em Fortaleza

A fragata "Libertad", navio-escola da Armada Argentina está em Fortaleza e, neste domingo, 15, será aberta para visitação pública. A embarcação permanece na capital cearense até segunda-feira e, durante sua estadia, prestará homenagens ao bicentenário da Independência do Brasil, comemorado em 2022.

O público terá acesso gratuito e poderá conhecer a fragata na tarde de domingo, das 14h às 17h. "Libertad" apresenta quatro mastros e velas que cobrem uma área de 2.600 metros quadrados. É nela onde os futuros oficiais desenvolvem conhecimentos marítimos e náuticos. O navio-escola é usado também para as atividades de relações internacionais e o estreitamento de laços da Armada Argentina com as Marinhas amigas.

Homenagem a Marquês de Tamandaré

Neste sábado, às 10h30min, dentro da programação oferecida pela armada argentina, o comandante da fragata realizou uma aposição floral no monumento em homenagem ao almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré.

O monumento recém-inaugurado faz um tributo aos 66 anos de serviço à Marinha do Brasil. Marquês de Tamandaré é o patrono da Marinha brasileira e participou de episódios como lutas pela independência do Brasil e a Guerra do Paraguai.



Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso de máscara será obrigatório para a participação do evento e para entrar no Porto de Fortaleza.