Feira reúne empreendedorismo e atrações culturais na Praça Luíza Távora

A Auê Feira Criativa leva ao público itens de empreendedores locais, comidas e música, com programação que se estende até o domingo. Frequentadores da praça costumam passear com cães no local mas ao contrário de espaços de lazer semelhantes, a área não conta com cachorródromo

Pracinha que se preze tem que ter criança, cachorro passeando, gente vendendo alguma coisa e comidinhas para matar a fome que sempre inventa de aparecer ao primeiro cheiro da pipoca ou do pastel que acabaram de ficar prontos. E foi assim o sábado na Praça Luíza Távora, na Aldeota, e a feira que está acontecendo lá é a Auê, evento gratuito que reúne empreendedores locais de vários segmentos e atrações musicais, teatrais e de palhaçaria para as crianças.

Debutando como expositora, a estudante de medicina Milena Silveira levou as lingeries da Todas as Marias (@todasasmarias_), loja virtual que iniciou com a família, aproveitando a experiência da matriarca no setor de confecção. "A nossa proposta é mostrar que nem sempre a lingerie tem que ser sensual, pois a lingerie pode também ser bela, delicada e ainda refletir conceitos mais subjetivos como a força daquela mulher que a está usando", explica a jovem moradora do bairro Parque Araxá. A Todas as Marias nasceu na pandemia, como alternativa de renda, mas também é uma homenagem à mãe e duas tias de Milena. A marca tem tamanhos do P ao GG.

Para quem não consegue ver um artigo de jardinagem sem levar alguma coisa, o estande da Kátia Bastos, o Jardim da Ka (@jardim.da.ka) tinha plantas e adereços — todos feitos à mão pela técnica de radiologia que atualmente trabalha em dois hospitais e que encontrou nas plantas a energia para enfrentar a pandemia. O negócio deu tão certo que ela abriu mão de um emprego e sonha em viver apenas da terra.

"Eu chegava estressada dos plantões e ia mexer no jardim para relaxar. No meu aniversário, as lembrancinhas foram mudas decoradas, e as pessoas gostaram tanto que perguntaram se eu fazia encomendas. E foi assim que comecei o meu negócio, puxei até o meu marido para ajudar", diz a vendedora. As plantas mais vendidas são as desombras, ideais para apartamento, como suculentas e petúnias, e os preços vão de R$ 8 a R$ 70.

A psicóloga Lia Baquit passeia com Tita e a Margarida (Foto: FERNANDA BARROS)



Passeando com a Tita e a Margarida no final da tarde, a psicóloga Lia Baquit mora no Cocó mas aparece sempre que tem feira na praça. "Tenho amigos que expõem e aproveito para dar uma força. Revejo pessoas e passeio com as duas viralatinhas", brinca.

Lia ressalta que o espaço poderia ter uma área de lazer específica para cachorros (os chamados cachorródromos, comuns em outros espaços públicos como a Praça da Igreja da Glória, na Cidade dos Funcionários e a Praça Joaquim Távora, no bairro de mesmo nome. "Chega em uma hora em que os bichinhos ficam estressados de estarem na coleira. Seria bom eles poderem ficar soltos um pouco. Pena que por aqui não tem", lamenta.

A Praça Luíza Távora vai continuar com a feira até este domingo, encerrando às 20 horas com forró, com a apresentação de Freitas Filho. Antes, às 18 horas, tem a apresentação do músico Mateus Farias e do DJ Marcelo Di Holanda.

