Mercúrio fica retrógrado nesta terça-feira,10; veja como o fenômeno pode afetar sua vida

Nesta terça-feira, 10, o planeta Mercúrio fica retrógrado pela segunda vez em 2022, a primeira ocorreu entre os dias 14 de janeiro e 4 de fevereiro. Nos últimos anos, os períodos de retrogradação do planeta tem gerado memes astrológicos - até divertidos, mas que de acordo com a astróloga Virginia Gaia, não correspondem totalmente à realidade do fenômeno, que dura até 3 de junho.

“Deve-se aproveitar todo período de retrogradação para a revisão e o crescimento, pessoal e coletivo. Há de se notar que, em toda retrogradação, também há a oportunidade de resolução de temas em definitivo, quando aquele assunto é bem trabalhado e assimilado internamente. É só um momento de reflexão e revisão dos temas mercuriais: comunicação, cotidiano, comércio e transações eletrônicas”, diz.

Um planeta fica retrógrado quando ele parece caminhar na direção oposta à sequência dos signos do zodíaco, na perspectiva de observação a partir da Terra. O fenômeno acontece em virtude da distância entre as órbitas dos planetas no sistema solar e a velocidade de cada um em seu movimento ao redor do Sol. Trata-se, portanto, de uma ilusão de ótica, já que as órbitas planetárias não são alteradas.

Entretanto, para a astrologia, ainda que a aparente mudança de direção no céu não seja algo necessariamente negativo, pede-se maior atenção aos temas regidos por determinado planeta, durante o seu período de retrogradação.

"É importante salientar que, com exceção do Sol e da Lua, todos os planetas ficam retrógrados em seu movimento aparente, quando observados a partir da perspectiva da Terra. Essa ilusão de ótica é resultado da dinâmica das órbitas dos planetas, suas distâncias e diferentes tempos para completar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, é algo natural e observado desde os primórdios da astrologia e da astronomia", diz Virginia.

Segundo a astróloga, a qual também é taróloga, psicanalista e terapeuta holística, os memes astrológicos brincando com o temido Mercúrio retrógrado como culpado de tudo que atrasa ou não sai conforme o planejado, não condiz com a realidade. Para ela, a retrogradação não deve ser motivo para desespero, o acontecimento não representa necessariamente algo negativo.

“É impressionante a proporção que o tema vem ganhando com a popularização da astrologia, pois esse alarde desproporcional não consta na literatura astrológica com esse tom alarmista”, relata. A retrogradação de Mercúrio é mais percebida pelas pessoas do que a de outros planetas pela influência que ele tem na comunicação e no cotidiano, o fenômeno costuma gerar pequenos atrasos e dificuldades com aparelhos e transações eletrônicas.



Próximas fases de retrogradação de Mercúrio durante 2022





- De 10 de maio, no signo de Gêmeos, a 3 de junho, em Touro. Temas relacionados às finanças e aos valores essenciais (Touro)



- De 10 de setembro, no signo de Libra, a 2 de outubro, em Virgem. Assuntos relacionados à diplomacia, relacionamentos dos mais diversos tipos (Libra), além de saúde, organização de agenda e cotidiano (Virgem)



- De 29 de dezembro de 2022 a 18 de janeiro de 2023, no signo de Capricórnio. Temas relacionados ao planejamento de longo prazo, carreira e posições de poder (Capricórnio).





