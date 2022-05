Moradores da Aldeota ficam sem energia após escutarem estrondo

Moradores do bairro Aldeota ficaram sem energia no fim da manhã desta segunda-feira, 9, após uma explosão em uma rede elétrica no cruzamento das avenidas Virgílio Távora e Padre Antônio Tomás. O estrondo pôde ser ouvido nas ruas próximas ao local. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, um cidadão informou ao órgão que um transformador teria entrado em curto-circuito. No entanto, não foi necessário deslocar viaturas para o local.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) afirmou que também não foi solicitada a presença de agentes para o cruzamento, já que a falta de energia não afetou o funcionamento dos sinais de trânsito.

O POVO procurou a Enel Ceará e foi informado que a situação está sendo apurada. Este texto será atualizado quando a empresa enviar mais informações sobre o caso. Uma equipe de profissionais foi enviada ao local.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com informações da repórter Camila Garcia

Tags