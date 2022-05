Artista plástico e arquiteto Antônio Carlos Campelo Costa morre aos 83 anos em Fortaleza

Com mais de 50 anos de carreira, o pernambucano radicado no Ceará foi reconhecido pela sua distinção nas artes e na arquitetura

O artista plástico, arquiteto e urbanista Antonio Carlos Campelo Costa morreu nessa terça-feira, 3, em Fortaleza. Campelo Costa nasceu em 1939 em Pernambuco e radicou-se ainda jovem no Ceará, onde se formou em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o pernambucano foi autor e coautor de projetos e obras de arquitetura em Fortaleza e outras regiões do Brasil, além de projetos de requalificação urbana para sítios históricos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Ceará. Recebeu prêmios, distinções e homenagens outorgadas por diversas instituições tanto das artes quanto da arquitetura e urbanismo.

"Campelo soube como ninguém traduzir a luta pela democracia e pela cultura, dizer o que nosso ofício pode ser, o que o Brasil ainda será", afirma nota de pesar do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), instituição da qual o pernambucano foi presidente. "As palavras, na sua mão, eram armas agudas, e, ainda assim, doces, da doçura da verdade conhecida, vivida, esperançada. Vá em paz, amigo, que aqui continuaremos seu sonho de um país justo, alegre, de um povo altaneiro, que você desenhou tão bem", conclui o texto.