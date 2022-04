Shalom realiza retiro de Semana Santa em formato híbrido; saiba como participar

A comunidade católica Shalom realiza entre esta quinta-feira, 14, e o domingo, 17, o retiro de Semana Santa. Neste ano, a data será celebrada em formato híbrido. A programação presencial será realizada no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, enquanto o formato on-line acontece em transmissão no canal da comunidade no Youtube.

Neste ano, o tema “Amai-vos como eu vos amei Jo 13, 34” marca a celebração da data, com conteúdo voltado para a espiritualidade de cada dia do tríduo em preparação para a Páscoa.

As atividades ocorrem nos seguintes horários: quinta-feira, 14, de 14 às 17 horas; sexta-feira, 15, de 8 às 12 horas, no sábado, 16, a programação será de 14 às 17 horas e no domingo, 17, as atividades de encerramento ocorrem também de 14 às 17 horas.

Segundo a comunidade, na programação do retiro, será realizado a tradicional Via Sacra, que contará com uma produção original previamente gravada e apresentada durante o retiro, intercalada com momentos de oração presencial.

Como participar

Para participar do evento presencial e online, os interessados devem realizar inscrição por meio do site www.semanasantashalom.com.br. Para quem optar pelo presencial, é obrigatória a apresentação do passaporte de vacinação completo, com a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

A organização do evento motiva os participantes que irão no formato presencial a levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados ao Shalom Amigo dos Pobres, projeto da Comunidade que atua na atenção às pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza.

Serviço

Retiro de Semana Santa Shalom

Quando: quinta-feira, 14, a domingo, 17 de abril

Onde: Presencial: Ginásio Paulo Sarasate, rua Ildefonso Albano, 2050, Dionísio Torres

Online: no canal da comunidade Shalom, no YouTube

Inscrições: www.semanasantashalom.com.br

