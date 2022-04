PM é investigado por suposta promessa de celulares a garotas de 14 anos em troca de sexo

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) abriu um procedimento administrativo para investigar a conduta de um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de estupro de vulnerável. Conforme denúncia, o PM teria prometido a duas adolescentes de 14 anos aparelhos celulares para que mantivessem relações sexuais com ele. O caso foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa quinta-feira, 7. O POVO opta por não publicar o nome do agente de segurança por se tratar ainda de uma investigação.

De acordo com a publicação do DOE, a denunciante, parente de uma das vítimas, afirma que houve o estupro de vulnerável no dia 25 de setembro de 2021, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. Dois Boletins de Ocorrência (B.O) foram registrados sobre esse caso, e o inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no último dia 15 de dezembro de 2021.

Sobre o assunto Fortaleza: PMs são investigados por estupro coletivo ao darem carona a mulher em viatura

O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) vai apurar "as condutas transgressivas que lhes são atribuídas, bem como a sua incapacidade moral para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar do Ceará", informa a publicação do DOE.



O soldado é um dos agentes de segurança que foram recebidos pelo comando geral da PMCE após ter participado de ações meritórias. Em 2019, ele pertencia ao 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Uma comissão avaliaria se os militares ali presentes receberiam promoções ou concessão de medalha por bravura em razão das suas ações.

O POVO solicitou respostas sobre a investigação e os procedimentos administrativos à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Polícia Militar do Ceará e CGD. Tão logo as demandas sejam respondidas, a matéria será atualizada.

Crimes sexuais no Ceará

Nesta sexta-feira, 8, matéria do O POVO mostrou que o Ceará teve 359 vítimas de crimes sexuais nos primeiros meses de 2022. No mês de março foram 160 casos, contra 115 ocorrências em fevereiro, um aumento de 39% nos ataques. Entre janeiro e dezembro de 2021 foram 1.946 vítimas de crimes sexuais no Ceará.

Outra publicação do O POVO divulgou que três policiais militares são investigados por estupro de vulnerável contra uma vítima do sexo feminino no dia 23 de janeiro. A abertura de um processo administrativo para apurar o caso foi publicada no Diário Oficial do Estado. Os militares foram denunciados pela vítima que afirmou ter sido vítima de um estupro coletivo após ter aceitado carona dos agentes de segurança em uma viatura da Polícia Militar. Amigos dos militares afirmam que eles não cometeram estupro e que a denúncia foi caluniosa.

