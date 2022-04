Veja como será operação de trânsito no entorno do Castelão para estreia do Fortaleza na Libertadores

A partir das 13 horas desta quinta-feira, 7, haverá controle de tráfego nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e rotatória do Castelão. Redutores de velocidade serão instalados próximo às faixas de pedestre para facilitar a travessia. As ações são de controle de tráfego para a estreia do Fortaleza contra o Colo Colo na Copa Conmebol Libertadores nesta quinta, na Arena Castelão.

A Autarquia Municipal do Trânsito (AMC), que terá 25 agentes em atuação de 13h às 23 horas, orienta que os condutores optem por rotas alternativas, como a avenida Presidente Costa e Silva e a Senador Carlos Jereissati. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuará controlando a circulação nas alças do viaduto da Alberto Craveiro sobre a BR-116.

O órgão recomenda que os torcedores saiam de casa pelo menos 3 horas antes da partida e ressalta que a população pode solicitar atendimento da AMC pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

