Homem suspeito de estuprar enteada de 10 anos é preso em Fortaleza

Prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7, no bairro Quintino Cunha. Crime teria acontecido em 2020 em Caucaia e investigação começou em outubro de 2021

Um homem de 34 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 7, suspeito de estuprar a enteada. O crime teria acontecido em Caucaia há dois anos, quando a menina tinha 10 anos de idade. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a vítima.

Segundo a investigação policial, a mãe da vítima tomou conhecimento do fato por meio de uma amiga da criança. Após o caso ser registrado, em outubro de 2021, os policiais civis iniciaram as diligências.

Com os indícios do crime, a autoridade policial representou pela prisão preventiva contra o suspeito, que foi localizado na manhã de hoje. Diante disso, equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) cumpriram o mandado de prisão por estupro de vulnerável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após os procedimentos sobre o fato serem concluídos, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia: (85) 3101-7926

Tags