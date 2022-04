Quarta dose: vacinação para idosos acima de 80 anos começa neste sábado, 2

Neste sábado, 2, começa a aplicação da quarta dose para idosos acima de 80 anos em Fortaleza. Para tomar o imunizante, o idoso deverá estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, ter tomado a terceira dose há quatro meses, no mínimo, e ter o seu nome na lista de agendamento.

Também é possível consultar o status do agendamento pelo site Vacine Já Fortaleza. Os idosos que chegaram à data limite de quatro meses e não foram agendados devem aguardar a convocação.

Confira a lista de agendados para hoje (02/04):

Confira a lista de agendados para amanhã (03/04):

Os pontos de vacinação estão divididos entre o Centro de Eventos e os shoppings Riomar Kennedy, Riomar Fortaleza, Iguatemi, Central e Sesi Parangaba, mediante a capacidade diária máxima de cada um.

Sábado (02/04):

Centro de Eventos (salão)

Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza

Shopping Central (funcionamento até às 15h)

Sesi Parangaba

Domingo (03/04):

Centro de Eventos (salão)

Shoppings Iguatemi e RioMar Fortaleza

No Ceará, a Secretaria de Saúde Estadual (Sesa) recomendou aos municípios cearenses a aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 após a publicação de uma nota técnica pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, 24. De acordo com a pasta, todos os indivíduos acima de 80 anos que receberam a terceira dose, ou dose 2 da marca Janssen, há quatro meses deverão receber a quarta dose.

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 foi aprovada para imunossuprimidos acima de 12 anos no dia 18 de fevereiro e Fortaleza iniciou a aplicação no dia 4 de março. Outro Estado que também irá iniciar a administração do segundo reforço nesta sábado será Minas Gerais. Já o Distrito Federal começou a aplicação nessa sexta-feira, 1º.

No final do mês de março, segundo levantamento da Agência CNN, pelo menos sete estados iniciaram a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 no público geral, sendo estes São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Mato Grosso.

Documentação necessária

Ao comparecer ao centro de vacinação, é necessário apresentar:

Documento de identidade com foto;

CPF;

Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Comprovante de residência;

Cartão de vacinação com a segunda dose.

Vacinação contra a Influenza

Além da vacina contra a Covid-19, inicia nesta segunda-feira, 4, a campanha contra a Influenza nos 116 postos de saúde da Capital. À princípio, os imunizantes serão aplicados apenas em os idosos agendados e em trabalhadores da saúde. As duas vacinas poderão ser tomadas no mesmo dia.

A documentação necessária a ser apresentada no dia da vacinação para a Influenza é a mesma que a da Covid-19. No caso dos trabalhadores da saúde, além do documento de identidade, devem apresentar um documento de comprovação do trabalho em Fortaleza, como, por exemplo, a carteira de trabalho, uma declaração de vínculo, ou contracheque.

