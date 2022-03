Após reforma, Vagão de Trem e Castelinho Cafeteria da Praça Luiza Távora reabrem ao público

Após três meses em reforma, o Vagão de Trem e o Castelinho Cafeteria da Praça Luiza Távora, no bairro Aldeota, em Fortaleza, foram reabertos ao público nesta quarta-feira, 30. Financiada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), a obra recebeu investimento de R$ 114 mil. Segundo a pasta, a gestão dos dois espaços foi transferida para a iniciativa privada por um período de cinco anos.



A transição foi possibilitada por meio de uma parceria público-privada, formalizada através de um chamamento público lançado no começo do ano. A concorrência teve como empresa vencedora o grupo 3 Corações, que ganhou a permissão para instalar o Café do Vagão e o Café do Castelinho. As duas estruturas irão funcionar de domingo a quinta, das 7 às 20 horas, e de sexta a sábado, das 7 às 22 horas.



As cafeterias oferecem bebidas quentes, geladas, drinks, cafés extraídos de diversas formas, além de um variado cardápio de comidas doces e salgadas típicas do Ceará. As opções gastronômicas são incrementadas com atividades culturais. No Café do Vagão, por exemplo, visitantes terão acesso a uma biblioteca interna com diversas opções de leitura para todas as faixas etárias.



Para a primeira-dama Onélia Santana, que participou da solenidade de inauguração, o novo formato dos espaços faz um convite às famílias a conhecerem um pouco mais sobre a história do Ceará. “Esse é um lugar histórico, por essência, e com essa restauração, estamos sendo chamados a saber mais sobre essa história. Quem vier pra cá, além de estar num lugar agradável, de boa harmonia, também vai se deliciar, não só com um bom café, mas também com uma boa leitura”, disse.

Construída na década de 1930 por uma empresa belga, o vagão de madeira operou pela antiga Rede de Viação Cearense (RVC) em duas linhas. Era considerado de 1ª classe e puxado por uma locomotiva a vapor, cobrindo as regiões Norte e Sul do Estado. O equipamento também tem importância simbólica pelos passageiros ilustres que já transportou, entre eles a escritora Rachel de Queiroz, o padroeiro de Juazeiro do Norte, Padre Cícero Romão Batista, e o ex-presidente da República, Getúlio Vargas.

Segundo a titular da SPS, Socorro França, a empresa responsável pela administração dos espaços fará atividades culturais com frequência semanal para estimular a leitura e a convivência comunitária. “É um espaço lúdico para toda a família, um café misturado com letras. Temos aqui um belo exemplo de que o poder público pode e deve firmar boas parcerias com a iniciativa privada”, comentou a secretária. Na Cafeteria do Vagão haverá programação infantil aos domingos, das 9 às 10 horas.



O presidente do grupo 3 Corações, Pedro Lima, afirma que o principal objetivo da parceria com o poder público é promover a integração social através da cultura. “Queremos que a comunidade se sinta bem acolhida aqui. Os espaços, por si só, convidam as pessoas a terem bons encontros regados a leitura e um bom café. E como líderes que somos no segmento de café, não poderíamos ficar de fora dessa ideia inovadora”, disse o executivo. Segundo ele, há a possibilidade de a mesma iniciativa ser levada para Juazeiro do Norte, na região do Cariri, caso o Governo do Estado sinalize interesse.



A reforma do Vagão de Trem e o do Castelinho Cafeteria fazem parte de um pacote de melhorias para a praça Luiza Távora lançado ainda em 2020. O projeto inclui a reforma da loja e da área administrativa da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), revitalização dos sete castelinhos e modernização da pista de skate. No total, mais de R$ 2,4 milhões foram investidos.



