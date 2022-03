Maísa Vasconcelos volta ao comando do O POVO da Tarde, na Rádio O POVO CBN

A apresentadora Maísa Vasconcelos voltou, nesta segunda-feira, 21, ao comando do programa O POVO da Tarde, na Rádio O POVO CBN. A jornalista esteve afastada por cinco meses e agora retorna à programação ao vivo da rádio.

“Eu estou nervosa como em uma estreia”, compartilha Maísa. A jornalista afirma que esta foi a segunda pausa na carreira desde que começou a trabalhar com comunicação, em 1989.

No entanto, o nervosismo de voltar à ativa é aliviado pelo prazer que sente na função. “É algo que eu gosto muito de fazer, é o meu trabalho, é o que me guia ao longo desses anos todos, e eu acredito que vai ficar tudo bem. É como algo que você já fazia e você retoma e daí você se sente novamente no movimento”, explica.

Maísa também anseia voltar a interagir com a equipe e, principalmente com os ouvintes da rádio. “A minha expectativa é de corresponder também aos anseios da audiência e da equipe de trabalho que me acolhe, que me estende a mão e que me deixa mais segura para essa volta”.

O POVO da Tarde começa às 15 horas nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras e pode ser acompanhado pelo app O POVO CBN, disponível para Android e iOS, pela FM 93.5 e pelo Facebook da rádio.



