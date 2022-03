Medicina Uece 2022.1: candidatos classificáveis reclamam de distribuição de vagas de desistentes

De acordo com estudante veterano do curso de Medicina, situação já vem se repetindo há alguns semestres. Universidade diz que não há vagas remanescentes

Estudantes classificáveis para as vagas do curso de Medicina do vestibular de 2022.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) estão reclamando que a instituição não está distribuindo as vagas dos desistentes do processo de forma justa. Uma das candidatas classificáveis, Helena Mendes, 28, relata que 12 estudantes matriculados desistiram do curso após divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Contudo, o período regular determinado pela Uece para abertura de vagas destinadas a classificáveis era anterior a essa data.

Devido a esse problema de datas, a Uece resolveu transferir as vagas dos desistentes para Seleção para Mudança de Curso, Transferência Facultativa Interna, Transferência Facultativa Externa e Ingresso como Graduado. Segundo a instituição, porém, há somente uma vaga nessa condição. "Essa é uma justificativa muito injusta, destinar essas vagas para transferências é muito complicado", argumenta Helena. "Prestamos o certame, estudamos durante vários anos para o vestibular, e a Uece ignora a nossa existência para dedicar a vaga para outro fim", acrescenta a estudante.

Os estudantes classificáveis, diante da situação, uniram-se e entraram com o mandado de segurança contra a Uece. Helena enfatiza, no entanto, que a intenção é que a situação seja resolvida por via administrativa. "(Judicialmente) é algo demorado. Resolver com a Uece nos pouparia tempo e desgaste. Com todo esse problema, muitas vezes não conseguimos nos alimentar e nem dormir direito", lamenta. "Seria algo muito simples, mas depende da boa vontade da Uece", detalha a estudante.

Thiciano Sacramento, aluno do quarto semestre de Medicina da Uece, relembra que houve uma situação similiar no ano passado, mas os classificáveis foram chamados no fim das negociações. "Eu e alguns alunos e professores fizemos um empenho grande e conseguimos que os classificáveis fossem convocados e hoje estão cursando Medicina conforme justo pelos seus esforços e sonhos", disse.

Ainda com esse episódio, o estudante veterano alega que as turmas, que comportam 40 alunos regularmente, estão ficando com menos discentes em todos os semestres. "Um dos principais motivos do problema seria a mudança na frequência da realização do vestibular de Medicina para todos os semestres em vez de apenas uma vez por ano, o que acaba coincidindo com a época do Sisu", aponta. "Isso acontece em todos os cursos, mas em maior proporção com a Medicina devido à maior concorrência pelas vagas", alega Thiciano.

O POVO entrou em contato com a Uece e a instituição explicou que, especificamente em relação ao edital nº 002/2022, de 4 de janeiro de 2022, foram realizadas duas chamadas de classificáveis, e que não foi chamado nenhum candidato no curso de Medicina porque não houve vagas remanescentes. A Uece ainda informou que também não foram ofertadas vagas para o curso de Medicina no edital para ingressantes com a nota do Enem, que foi lançado após o encerramento das chamadas dos vestibulandos, pelo mesmo motivo. (Colaborou Euziane Bastos/Especial para O POVO)

