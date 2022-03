Famílias protestam contra o aumento dos preços de energia e contra a crise hídrica

Famílias atingidas por barragens se mobilizam nesta terça-feira, 15, em frente à sede da Enel, contra o aumento do preço da energia e contra a crise hídrica. A atividade faz parte da jornada nacional de lutas do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), fazendo referência à data 14 de março, em que é comemorado o dia internacional de lutas contra as barragens, pelos rios, pela água e pela vida.

Dentro da pauta defendida pelos manifestantes, também é reivindicado o acesso automático das famílias de baixa renda à tarifa social.

Durantes os dias 14 e 15 de março, atingidos por barragens de várias regiões do Estado se mobilizam em Fortaleza contra os altos preços da luz, por direitos e contra o fascismo. Mais mobilizações como essa devem acontecer em todo o País durante esta semana.

O POVO solicitou informações à Enel Distribuição sobre as reivindicações e aguarda resposta.

