Dupla é presa em flagrante após roubar pedestres na Abolição; Polícia apreende cinco cordões de ouro

Suspeitos foram surpreendidos por policiais que passavam pelo local no exato momento do crime

Dois homens foram presos em flagrante na manhã deste sábado, 12, no bairro Meireles, em Fortaleza, depois de assaltarem um grupo de pedestres na avenida da Abolição, uma das mais movimentadas da Capital. A ação foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial que fica em frente ao local onde ocorreu a ação criminosa. Com eles, cinco cordões de ouro e dois aparelhos celulares foram localizados.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), diante do flagrante os dois foram levados para o 2ª Distrito Policial (DP), onde foram autuados por roubo qualificado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva. Ainda na delegacia, uma das vítimas teve seus pertences restituídos. A Polícia Civil destaca que segue apurando o envolvimento dos capturados em outros roubos na região.

VÍDEO - Veja como ocorreu o assalto e a prisão

As imagens mostram a dupla transitando pela via em velocidade reduzida e observando atentamente os movimentos de quatro pessoas que passavam a pé pela calçada. No vídeo, o condutor para o veículo e o garupa desce com uma arma e a aponta em direção às vítimas. Depois de roubar alguns pertences, o homem volta à moto para fugir com o seu comparsa, mas é surpreendido pela ação de policiais militares.

Os agentes estavam transitando do outro lado da avenida e perceberem que o caso se tratava de um assalto. Mesmo em meio ao intenso fluxo de veículos da via, que fica a poucos metros da sede oficial do Governo do Ceará, os PMs conseguiram cruzar o centro da pista a tempo de impedir a fuga dos assaltantes.

VÍDEO - Veja o momento da abordagem

