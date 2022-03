Ex-chefe de facção conta sobre o CV no Ceará

|Preso, ele conta sobre fatos como o processo de expansão do Comando Vermelho no Estado e faz um apelo para que jovens não entrem no mundo do crime

Um homem que exerceu posição de chefia na facção Comando Vermelho (CV) conversou com O POVO e revelou bastidores da organização criminosa, como a expansão do grupo no Estado em meados de 2015. Ele pediu para não ter a identidade revelada e fez um apelo a quem pensa em enveredar pelo mundo do crime. "Dou o meu testemunho de que o crime só atrai sofrimento, para si e para os familiares", afirma.

João, nome fictício com o qual será identificado nesta matéria, está atualmente recolhido em uma unidade prisional do Estado. Ele diz ter deixado o CV e abandonando de vez as atividades criminosas. João concedeu a entrevista por escrito, a partir de perguntas enviadas por O POVO através do seu advogado, que também pediu para não ser identificado.

João teve um importante papel no processo de expansão de "batismos" do CV no Ceará em meados de 2015, conforme informações de inteligência das forças de segurança apuradas por O POVO. João confirma a informação e diz que ingressou no CV a convite de "líderes nacionais" da facção, com o objetivo de "fomentá-la" no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expansão, ele diz, se deu "no contato boca a boca". Conforme afirma, o objetivo era proporcionar "melhorias" aos internos do sistema penitenciário, assim como melhorar as condições de vida de seus familiares e até mesmo de comunidades carentes.

Isso não ocorreu, conforme diz. "Todavia, a organização, infelizmente tomou rumo contrário, atendendo, sobretudo, interesses pessoais de alguns membros". Foi justamente por "não concordar com os rumos tomados pela organização" que João deixou o CV, conforme conta. A expansão da facção despertou, ele diz, "interesses pessoais, briga por dinheiro e poder" e "matança desgovernada de pessoas inocentes".

João conta ter deixado o CV em 2017, mesmo ano em que o número de homicídios chegou a um patamar recorde: 5.133. A guerra sem precedentes ocorreu após uma "pacificação" declarada pelas facções. Em 2016, em diversas manifestações ocorridas em várias localidades do Estado, integrantes e simpatizantes de facções foram às ruas anunciar a união entre os grupos. O movimento foi acompanhado de uma redução no número de homicídios, o que não era reconhecido pela então gestão da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

João atribui a quebra do pacto entre as facções a pessoas "sem espírito de coletividade assumiram" que assumiram o comando da facção. "Enquanto estive na facção o discurso e o desejo sempre foram de paz", afirma. "Quando tinha cargo de liderança sempre dialoguei com os líderes de facções rivais, tentando estabelecer a paz no Estado".

Da mesma forma, em 2021, ocorreu um racha dentro do CV, que gerou inúmeros homicídios, incluindo as chacinas de Boqueiras das Araras e Sapiranga, que deixaram cinco mortos cada. Os revoltosos passaram a se denominar "Neutros" ou "Massa Carcerária".

João conta que, já antes disso, uma outra organização teve criação ventilada por parte de três lideranças do CV recolhidas em presídios federais. A "Lost", como foi chamada, ganhou esse nome justamente como referência aos "esquecidos" pela facção nos presídios federais. Entretanto, a ideia, segundo João, não foi para frente.

João conta que deixou a vida do crime e se converteu aos "ensinamentos cristãos", buscando uma nova "recomeçar pelo estudo" e "pelo trabalho honesto". E é esse o caminho que agora ele recomenda, sobretudo, aos jovens. "Milhares de jovens todo dia se enganam com a ilusão gerada pelo crime. Possibilidade de riqueza fácil e aquisição de poder emergente. O crime, assim como Satanás, ilude aqueles que ainda não têm a espiritualidade totalmente desenvolvida", afirma.

"Hoje pago minha pena, pago pelos meus erros e anseio uma vida nova longe do crime, perto de Deus e da minha família. Acreditem, ensinamentos cristãos restauram os corações humanos".





Tags