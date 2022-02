Ação no Parque do Cocó ensina primeiros socorros a crianças

O evento também contou com programação para os adultos com a presença de um nutricionista disponível para orientações sobre saúde

A manhã deste sábado, 26, teve programação diferente para as crianças que passaram pelo anfiteatro do Parque do Cocó. Ao lado da quadra de futsal e do parquinho infantil, uma tenda chamava a atenção pela presença de manequins de reanimação, socorristas e uma "kidsbulância".

Com orientações profissionais e exemplos lúdicos, os pequenos puderam aprender como agir em diversas situações de emergência como quedas, queimaduras, choques elétricos e engasgo. Colocar o ferimento embaixo de água corrente no caso de queimaduras, desligar a energia em caso de choques, permanecer deitado por alguns minutos e não beber líquidos após uma queda, buscar o apoio de um adulto, saber o endereço de casa para situações de emergência e ligar para o 192 foram algumas das dicas.

Ao fim das explicações e demonstrações de primeiros socorros, as crianças foram chamadas a participar de uma simulação. A "kidsbulância" estava a postos para levar os pequenos socorristas no chamado de emergência de uma boneca e colocar em prática as lições recém-aprendidas.

"Vez ou outra, a gente vem no parque para sair do apartamento. Aí hoje vimos a tenda e achamos muito legal", conta Ana Maria Santos, mãe da Maria Sophia, de 8 anos, e do José Arthur, de 3 anos. "Eu sempre ensino, porque acho muito importante. A qualquer momento a gente pode sim ser socorrido por eles e são ações básicas, simples, fáceis de eles aprenderem", completa.

Para a garota, "a parte da queimadura foi a mais interessante" por já ter se queimado. "Aprendi a parte do choque elétrico, o número da emergência, muita coisa que eu não sabia", aponta.



Promovida pela Coaph Saúde, Cooperativa de Atendimento Pré-hospitalar e Hospitalar, a ação gratuita contou com cerca de 120 crianças nos diversos grupos orientados entre as 8 horas e as 12 horas. “A gente entende que salvar vidas é importante e possível para todas as idades. Através desse projeto a gente faz com as crianças tenham condições de ajudar em emergências ou pelo menos não se colocar em situações de risco”, destaca Ângela Sales, gerente de eventos da Coaph e responsável pela ação.

Ela explica que as ações são realizadas em locais públicos e privados, em datas temáticas e também a pedido de parceiros. "Já fizemos em shoppings, em condomínios, escolas e praças e parques", conclui. O evento também contou com programação para os adultos com a presença de um nutricionista disponível para orientações sobre saúde, cálculo do IMC e percentual de gordura corporal, oximetria e aferições de pressão arterial.

