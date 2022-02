Centro de Línguas do Imparh: inscrições vão até esta terça-feira; veja vagas de cada curso

Seguem até as 23h59min desta terça-feira, 22, as inscrições para o teste de nível do Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). São 496 vagas disponíveis para os diversos cursos. O resultado preliminar da seleção está previsto para o dia 1º de março, seguido da matrícula, dia 4 de março.

Os interessados devem ter ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos. Também devem comprovar a carga horária mínima exigida em participação em curso anterior, conforme o semestre e o idioma escolhidos.

Vagas

Inglês - 135

Espanhol - 118

Francês - 65

Italiano - 60

Língua Portuguesa - 48

Alemão - 50

Japonês - 20

Documentos Necessários

- Cópias do RG, CPF

- Comprovante de residência, para fins de cadastro

- Cópia do histórico escolar, da declaração ou do certificado de participação em curso anterior, contendo a nota final e a carga horária mínima exigida, conforme o semestre e o idioma escolhidos

Carga Horária

-Para línguas estrangeiras, o candidato que pretende ingressar no segundo semestre deverá comprovar carga horária mínima de 64h. Para o terceiro semestre, a exigência é de, no mínimo, 128h previamente cursadas

-Quem deseja ingressar no quarto semestre deve ter cumprido pelo menos 192h

-Para quem pretende ingressar no quinto semestre, o mínimo a ser comprovado é de 256h previamente cursadas

-Por fim, para pleitear o sexto semestre, o candidato deverá ter 320h cursadas.

- Já para língua portuguesa, do segundo ao quarto semestre, há exigência de carga mínima de 60h (1º sem), 120h (2º sem) e 180h (3º sem)

