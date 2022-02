Operação na madrugada prende 10 suspeitos por tráfico e envolvimento com facção criminosa

As prisões aconteceram nesta quinta-feira, 17

Dez suspeitos de envolvimento em crimes de tráfico de drogas foram presos nas primeiras horas desta quinta-feira, 17. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os suspeitos são investigados por associação para o tráfico e por integrar organização criminosa.

Além das capturas, cinco armas de fogo foram apreendidas. Os alvos foram capturados mediante cumprimento de mandados de prisão temporária. Eles seriam membros de grupos criminosos com atuação direta em bairros pertencentes à Área Integrada de Segurança 3 (Ancuri, Barroso, Coaçu, Conjunto Palmeiras, Curió, Guajeru, Jangurussu, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Santa Maria, Paupina, Pedras e São Bento) de Fortaleza. A Secretária de Segurança Pública e Defesa Social informou que repassará mais informações no decorrer do dia.

