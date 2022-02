Pai é preso suspeito de esconder pistola, maconha e cocaína em berço de bebê em Fortaleza

Homem foi preso por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. Caso foi registrado na comunidade do Serrote, no bairro Messejana

Dois homens foram presos em flagrante por trágico de drogas e porto ilegal de arma de fogo. O material estaria escondido no berço do bebê de um dos suspeitos, um jovem de 18 anos. Caso foi registrado nesta terça-feira, 14, na comunidade do Serrote, em Messejana, Fortaleza.



Militares do Comando Tático Motorizado (Cotam) foram ao local após uma denúncia de tráfico. Um homem de 22 anos foi encontrado no local indicado, na calçada de casa, em posse de drogas.

Apreensão de drogas e arma de fogo em Messejana (Foto: Divulgação/PMCE )



Ele informou aos PMs que estava com outro rapaz. O segundo suspeito, de 18 anos, estava com uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, 660 gramas de maconha, sete gramas de cocaína, além de material para embalagem de entorpecentes. As informações são da assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará.

Os dois foram levados ao 30º Distrito Policial, onde foi realizado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

