Gerente de empresa de metais é preso com 257 quilos de fios de cobre furtados

O gerente de uma empresa de metais localizada no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, foi flagrado com 257 quilos de fios de cobre, que seriam resultado de furtos contra empresas de telefonia e energia. Os crimes foram registrados nos últimos meses na Capital. Ainda foram apreendidos, no local, 64 hidrômetros da Companhia e Água e Esgoto do Ceará (Cagece).



A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) realizava investigações para identificar empresas e sucatas que compram e vendem materiais furtados. Em uma das empresas foi localizada a quantidade de fios de cobre descascados. O gerente afirmou que comprou o material de uma pessoa desconhecida.

"Além dos fios, Hideo Kamogawa, que é natural de São Paulo, estava em posse de 64 hidrômetros da Cagece. Ele, que não reagiu à ofensiva policial, foi conduzido à DRFVC. Na unidade policial, ele foi autuado em flagrante por receptação. As investigações continuam, a fim de localizar outros envolvidos e empresas que compram fios e outros produtos furtados na região", relata a Polícia Civil.

Conforme o delegado Pedro Viana, a operação tem o objetivo de localizar e prender receptadores e possui o apoio da Enel, Claro e Oi.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3101-2492, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo é garantido

