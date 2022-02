VetMóvel estará em dois pontos de Fortaleza em fevereiro; saiba como ter acesso ao serviço

Todos os dias são distribuídas 40 senhas: 20 no início da manhã e mais 20 ao meio-dia. As castrações são agendadas apenas através do telefone 1556

Os equipamentos de VetMóvel, da Prefeitura de Fortaleza, estarão, a partir de quinta-feira, 3, em dois pontos da Cidade de forma simultânea: avenida Sargento Hermínio e no Shopping Benfica. Com serviços voltados para cães e gatos, o VetMóvel atende de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A Prefeitura destaca que, no caso de castrações, o agendamento precisa ser feito através do telefone 156.

A Prefeitura explica ainda que, todos os dias, são distribuídas 20 senhas no início da manhã e mais 20 ao meio-dia. Para a esterilização para castração, os tutores que agendaram o atendimento pela manhã devem chegar com os animais ao VetMóvel até 8 horas e, no período da tarde, devem comparecer até 12 horas, com tolerância de uma hora em cada turno. Os animais devem estar banhados, sem carrapatos e em jejum hídrico e sólido.

Em 2021, de acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), que executa o serviço por meio da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), foram mais de 53 mil serviços e atividades em benefício dos animais. Desse total, foram 8.876 consultas clínicas, 8.198 castrações, 6.121 vacinações antirrábicas, 5.061 exames de triagem de calazar e 1.513 hemogramas, além de 23.642 palestras, rodas de conversa e distribuição de material educativo.

Serviço

VetMóvel



Período: a partir do dia 03/02 (quinta-feira)

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Locais:

Polo de Lazer da Sargento Hermínio - Av. Sargento Hermínio Sampaio, S/N – São Gerardo

Shopping Benfica - Av. Carapinima, 2200 – Benfica (em frente à entrada principal do Shopping)

* Agendamento para castrações exclusivamente pelo telefone 156.

