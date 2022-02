"Barbearia naturista": cearense abre centro de estética com funcionários e clientes nus

O esteticista cearense Rodney Araújo, 28 anos, viu a oportunidade de inovar em seu empreendimento na Capital, o Centro de Estética e Barbearia Naturista (@barbearianaturistaoficial) — conhecido apenas como Barbearia Naturista — ao oferecer serviços de beleza para homens com funcionários e clientes nus.

A Barbearia Naturista nasceu de uma empresa que já existia: o Centro de Estética Araújo, onde Rodney atendia homens e mulheres que buscavam seus serviços de bronzeamento. "Quando o lockdown foi decretado, eu o juntei o útil ao agradável, porque sempre tive curiosidade de ir a uma praia de naturismo e sempre me indaguei: Se existe praia de naturismo, por que que não podem existir serviços naturistas?", conta.

Rodney, que também é barbeiro e depilador, narra que fez o convite a um amigo para acompanhá-lo no atendimento aos clientes sem roupa. O amigo topou com a condição de ser algo discreto. Rodney, então, começou a divulgar a proposta nas redes sociais, em aplicativos de relacionamento, e observou o aumento da procura por agendamentos.

Com receio do julgamento de conhecidos e da família, o cearense conta que só depois do vazamento de um vídeo que mostrava os funcionários da barbearia sem roupa e de um período psicologicamente difícil após o ocorrido, ele teve coragem para seguir com sua ideia. "Eu sou um cara muito determinado. Depois dos ataques que eu sofri quando o vídeo vazou, eu cheguei à conclusão de que eu iria fazer isso daqui dar certo", afirma.

Há mais de dez meses ele atende clientes em duas filiais da barbearia, localizadas no bairro Parangaba e na Praia de Iracema. Além de cortes de cabelo e barba, Rodney e seus seis funcionários oferecem serviços de depilação, banho de lua, limpeza de pele, massagem corporal e outros.

Com o sucesso da proposta naturista, o esteticista cearense relata ter ouvido e ainda ouvir diversas críticas. Ele é, inclusive reconhecido em lugares públicos, mas diz não se importar mais com as reações negativas. "Eu sempre acreditei que ia ser um sucesso. Já abri cinco tipos de empresas diferentes e quando falhei, aprendi com os meus erros", diz Rodney.

Equipe de profissionais da Barbearia Naturista, criada pelo esteticista cearense Rodney Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)



Clientes podem optar por tirar ou não a roupa

Rodney explica que profissionais e clientes não são obrigados a tirar todas as suas roupas na barbearia. "Eu deixo eles muito à vontade. Tem gente que fica o dia inteiro sem roupa e alguns que ficam de toalha ou cueca, mas ninguém fica totalmente vestido", explana. As regras que não podem ser quebradas, por outro lado, são não poder tocar no profissional e não tirar fotos.

Para preservar a identidade dos profissionais e ajudar no marketing da empresa, eles adotaram apelidos como: "barbeiro ex-motorista de uber" e "barbeiro hétero". Quem busca o atendimento precisar marcar um horário por meio do WhatsApp da barbearia (85 98657 5811 ou 85 98177 5811), medida tomada para evitar aglomerações.

Rodney conta que os clientes são de grupos variados, pessoas LGBTQIA+, homens héteros, casados e solteiros, além de casais. "Muitas pessoas vêm pela curiosidade. A gente não coloca nada que possa fazer essas pessoas se socializarem, como uma sinuca ou venda de bebidas. Fazemos o possível para que os clientes se sintam seguros", diz.

Ao atender um cliente, Rodney diz tentar descontruir os bloqueios que a pessoa possui com o nudismo e se sente realizado quando a pessoa se sente confortável o suficiente para ficar nua durante o atendimento.

Planos para o futuro

O empreendedor cearense conta que já está com vários objetivos futuros para a barbearia, incluindo um projeto de "barbearia locomotiva", que vai levar o negócio para outros estados. Rodney tem estado atarefado atendendo clientes e estudando as possibilidades para a expansão do negócio. "Eu já estou recebendo muitas ligações de pessoas que estão interessadas na marca e estou estudando todas as possibilidades de franquia", conta.

