O estágio terá duração de um ano, podendo ser renovado por mais um, com bolsa no valor de R$750 e auxílio transporte, com carga horária de 20 horas semanais.

Prefeitura de Fortaleza convoca classificados do Programa Jovens Talentos. Cerca de 1.100 candidatos seguirão para a segunda fase do programa, que oferece vagas de estágio para estudantes de nível superior. A fase agora é de entrevistas nos órgãos para onde foram designados.

As informações sobre datas e locais das entrevistas estão no Edital de Convocação nº 0001/2022. O resultado e a convocação final deve ser divulgado em fevereiro.

A prova objetiva do programa aconteceu ainda em dezembro, para candidatos de estágio nos cursos de Jornalismo, Publicidade, Audiovisual, Design Gráfico, Direito e Turismo. O estágio terá duração de um ano, podendo ser renovado por mais um, com bolsa no valor de R$750 e auxílio transporte, com carga horária de 20 horas semanais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags