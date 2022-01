Influencer mostra "invasão" de rãs em condomínio no bairro Lagoa Redonda; veja vídeos

"Ninguém sabe o que fazer, ninguém queria matar os animais, mas são milhares, parece uma peste", comenta a ex-BBB Patrícia Leitte, em seus stories no Instagram

A ex-BBB Patrícia Leitte publicou em seus stories imagens de uma grande quantidade de rãs na área externa da própria casa e no entorno do condomínio em que vive, em Fortaleza, no bairro Lagoa Redonda. Os vídeos foram publicados na última terça-feira, 25.

"Ninguém sabe o que fazer, ninguém queria matar os animais, mas são milhares, parece uma peste. Não para de aparecer sapo aqui. Tem para milhares. Nós estamos em pânico, todas as casas estão com medo. Tá um caos", finaliza. A influencer apelou para "pedras de sal" para tentar barrar a entrada dos animais dentro de casa.

