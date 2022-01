Novos leitos de UTI para pacientes com síndromes respiratórias são abertos no Hospital Leonardo da Vinci

O governo do Estado abriu 20 novos leitos de UTI e enfermaria no Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV). Agora, a unidade conta com cerca de 250 unidades do equipamento, que será utilizado no atendimento de pacientes com síndromes respiratórias.

O governador Camilo Santana (PT) compartilhou a novidade por meio de suas redes sociais. "Vamos continuar ampliando de acordo com a necessidade em todas as regiões do estado", escreveu.

Ações de enfrentamento à Covid-19

Além da ampliação de leitos de UTI, o Estado está investindo em centros de testagem e repasse de recursos aos municípios. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibilizou desde quarta-feira, 19, mais oito Centros de Testagem (CTs) gratuita para Covid-19 no Estado. Novos pontos são ofertados em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Nessa quinta-feira, 20, o governador Camilo Santana (PT) anunciou, durante transmissão ao vivo, um novo repasse de mais de R$ R$ 55,2 milhões aos municípios cearenses. Os gestores poderão utilizar o dinheiro para investir em insumos para postos de saúde, ampliação da equipe de profissionais, compra de testes e medicamentos.

Nesta sexta-feira, 21, o Governo do Estado anunciou a abertura de mais cinco centros de testagem a partir de segunda-feira, 24. Agora o Estado contará com 25 centros.

