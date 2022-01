Volta às aulas: ano letivo começa nos colégios particulares de Fortaleza

Na manhã desta segunda-feira, 17, a movimentação nas portas das escolas particulares de Fortaleza começou a mudar. Mantendo o calendário acordado ao fim de 2021, os colégios da rede privada iniciam nesta semana o novo ano letivo. O cenário de aumento de casos de síndromes respiratórias e o início da vacinação infantil contra a doença marca o retorno.

Por volta das 11 horas, Carol Ranier esperava a saída da filha, Alice, de 3 anos, do colégio Ari de Sá, no bairro Aldeota. “Estou tranquila. Acho que a gente, que passou por dois anos difíceis de criança fora da escola e com medo da doença, não tem como não estar com a expectativa que vai ser positivo para todo mundo”, afirma. “Hoje a sensação que dá é que conseguimos lidar melhor, entender os mecanismos de como podemos prevenir e tratar. Então, estou feliz.”

“Não está mais tranquilo. Todas as pessoas que conheço estão com Covid. Se elas não estão, os pais estão ou os filhos estão”, relata Andrea Benevides, mãe de Artur, de 6 anos e no 1º ano do Ensino Fundamental. “A gente tem muito medo porque essa variante Ômicron se dissemina com mais rapidez, em compensação os casos estão mais leves porque as pessoas estão vacinadas, mas tem também a influenza", aponta, acrescentando que Artur é “muito consciente, sempre usa máscara, troca a máscara no horário certo, mas o medo existe”.

Ana Lívia Frota também esperava a filha, Ana Sofia, de 5 anos e matriculada também no 1º ano Fundamnetal. “Entre o peso da saúde mental e as viroses, a gente optou por vir. Está bem tranquilo, ela é bem consciente e está muito feliz de ter retornado”, explica. “Tem o receio da incerteza, mas não vai deixar de vir, não.” Para mãe e filha, o importante é “viver um dia de cada vez”. “Não tem mais condições online, já deu o que tinha que dar.”

Diante da escalada da pandemia neste início de ano, o Governo do Estado recomendou por meio do decreto nº 34.513, publicado no último sábado, 15, que as escolas adiem o retorno às aulas presenciais pelo período de 15 dias. A orientação vale para os estudantes com até 11 anos. O documento aponta que o retorno imediato das aulas, a despeito da recomendação, “será uma decisão de cada escola a ser tomada com os pais e responsáveis, competindo-lhes, em conjunto, definir a melhor forma para esse retorno acontecer, observadas sempre as normas sanitárias”. A adoção do ensino remoto ou híbrido no correspondente período, ou seja, até 30 de janeiro, fica também de acordo com a escolha das escolas e famílias.

O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Ceará (Sinepe-CE) não aderiu ao adiamento recomendado. Assim, os colégios mantiveram os calendários anteriormente acordados. Assim como as unidades do Ari de Sá, o colégio Batista retomou as atividades hoje. Nas sedes do Farias Brito e do Antares, as aulas começam nesta terça-feira, 18. Já o Colégio 7 de Setembro volta a partir do dia 24.

Em sua maioria, as aulas voltam no formato presencial. O Antares e o Batista informaram que, até o dia 28 de janeiro, os estudantes do Fundamental I e dos anos iniciais do Fundamental II podem escolher por manter aulas remotas. Na maioria das escolas, a exceção ao formato presencial está reservada aos alunos que comprovarem razões médicas.

Para os estudantes da rede municipal de ensino de Fortaleza, responsável pelo ensino infantil e fundamental, o ano letivo de 2022 está previsto para iniciar em 1º de fevereiro. Já os alunos da rede estadual do Ceará, responsável pelo ensino médio, devem retornar às aulas no dia 31 de janeiro. As informações são das secretarias de Educação da Capital e do Estado, respectivamente. Apesar de as datas terem sido divulgadas, as pastas ainda não decidiram sobre o modelo de ensino que será adotado (presencial, remoto ou híbrido).

