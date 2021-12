Gripe: postos de saúde de Fortaleza estão com doses da vacina em falta

Entre janeiro e o dia 20 de dezembro deste ano, os 116 postos de saúde de Fortaleza realizaram 238.746 atendimentos por síndrome gripal. Desde o início da campanha contra a Influenza, no início deste ano, até a primeira quinzena de dezembro, 789 mil doses de vacina contra a gripe foram aplicadas. Os casos da doença estão aumentando e, nesta segunda-feira, 27, O POVO esteve em três postos para acompanhar o processo de imunização da população. Em dois postos foi identificada falta do imunizante.

As unidades visitadas foram posto Paulo Marcelo, no bairro Centro; posto Miriam Porto Mota, no Dionísio Torres e posto de Saúde Irmã Hercília Aragão, no São João do Tauape. A situação nos locais é de muita procura por atendimento, com filas e relatos de espera por até três horas por atendimento. Em um dos postos O POVO apurou que há ainda desfalque de atendimento médico em decorrência de profissionais doentes.



Questionada sobre a oferta dos imunizantes, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que estará disponibilizando o imunobiológico nos postos de Saúde da Capital, até o encerramento do estoque, tendo como público-alvo qualquer residente de Fortaleza a partir dos seis meses de vida.

Atendimentos nos postos de saúde da rede municipal de Fortaleza. (Foto: Thaís Mesquita/ O POVO)



A SMS explicou ainda, em nota, que a vacina contra a gripe é diferente dos outros imunizantes, pois a dose é aplicada sob campanha, anualmente. Dessa forma, de acordo com a Secretaria, já era esperado que os imunizantes acabassem, para que o Ministério da Saúde possa iniciar outra campanha no ano de 2022.

Atendimentos nos postos de saúde da rede municipal de Fortaleza. (Foto: Thaís Mesquita/ O POVO)



*Com informações de Gabriel Borges

