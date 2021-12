Dupla é presa por roubo majorado em Fortaleza

Uma dupla investigada por roubo majorado foi presa nesta segunda-feira, 20, no bairro Bom Jardim. Tamires Barbosa da Silva, de 26 anos, e Paulo Wanderson de Sousa Oliveira, 27, tinham mandados de prisão preventiva em aberto por participação em crime registrado no último dia 29 de julho.

LEIA TAMBÉM | Suspeito de extorquir R$ 48 mil em falsa venda de residência é preso em Cascavel

Conforme apuração policial, os dois investigados abordaram a vítima em via pública e subtraíram seu aparelho celular, além de alguns cartões de créditos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no imóvel da dupla. Dois aparelhos celulares e uma máquina de cartões foram apreendidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Paulo Wanderson já possuía antecedentes criminais por roubo. A Polícia Civil segue investigando a dupla por haver indícios da participação deles em um grupo criminoso organizado para a prática de roubos, receptação e estelionatos.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser feitas para o telefone (85) 3101 6104, do 32º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags