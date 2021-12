Trio é preso após roubo a fábrica de joias em Fortaleza; um dos suspeitos responde a 20 crimes

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de um roubo a fábrica de joias no bairro Meireles, em Fortaleza. O crime aconteceu na sexta-feira, 10, e o trio foi detido quando fugia.



As câmeras de segurança do estabelecimento teriam flagrado a ação criminosa e denunciado o roubo à Polícia Militar, que informou ter iniciado perseguição para deter os suspeitos no momento da fuga. Eles estavam em um automóvel, com uma arma de fogo, e o material foi apreendido.

Foi destacado pelos policiais militares que um dos suspeitos responde a mais de 20 crimes e estava em liberdade. Eles foram encaminhados a uma unidade da Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante pelo roubo e por porte ilegal de arma de fogo.

