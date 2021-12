Confira os principais eventos que irão ocorrer em Fortaleza neste fim de semana

O fim de semana em Fortaleza se aproxima recheado de programações culturais, infantis e gratuitas. De festival de música à competições esportivas, opções são o que não faltam para curtir o tempo livre com a família e amigos. Lembrando sempre do cumprimento dos protocolos sanitários contra a Covid-19.



Corredor Cultural do Benfica



Organizado pelo Ministério do Turismo, Governo do Ceará e Secretaria da Cultura, o Corredor Cultura do Benfica terá uma nova edição neste domingo, 12 de dezembro. Após dois anos sem atividades por causa da pandemia de Covid-19, o evento retorna pela manhã (das 8h às 14h), em trecho da Avenida da Universidade, localizada no bairro Benfica.



Dentre as atrações, estarão no palco para a abertura do Corredor os contadores de história Izabela Wegia e Weillington Fonseca, do grupo “Zepelim Arte para a Infância”, com o espetáculo “Se esse cajueiro falasse”.

As outras atrações incluem:

- Concerto da Orquestra Popular do Nordeste, com participação do cantor Marcus Caffé, intitulado “Canto da Jandaia”;

- Show do Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará (UFC);



No Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), estarão presentes os músicos DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico e Samuel Rocha Quinteto; e também ocorrerá a feira gastronômica.



Para as crianças, haverá um espaço de “Lazer nos Jardins”, com camas-elásticas, parquinho, pintura facial e outras brincadeiras. No mesmo local, haverá a venda de produtos das artesãs cadastradas no projeto Enel Compartilha Empreendedorismo e de insumos orgânicos na Feira da Reforma Agrária, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).



Quando: domingo, 12 de dezembro, das 9h às 14h

Onde: no entorno da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (avenida da Universidade, 2853 – Benfica)

Mais informações: no perfil do Instagram @corredorculturalbenfica



Festival Elos

A terceira edição do Festival Elos acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO), Centro de Eventos, Dragão do Mar, Porto Dragão, PI e Poço da Draga. As principais atrações musicais foram realocadas para o Centro de Eventos do Ceará, espaço com capacidade para receber público limitado de 2 mil pessoas por dia, de acordo com as medidas sanitárias impostas por decreto estadual.

Centro de Eventos



No sábado, a programação inicia a partir das 19h, com show de Cearás do Amanhã, DJ Priscilla Delgado e Gal Costa. Já no domingo, os shows de Matheus Fazeno Rock, DJ Projeto Ifé, Almério&Martins e Chico Chico iniciam mais cedo, a partir das 18h.

Centro de Formação Olímpica (CFO)

No Centro de Formação Olímpica (CFO) acontecerá a programação esportiva do evento, com competições de vôlei de praia, BMX, tênis e beach tênis e mais.

No sábado, 11, ocorre:

- a 3ª etapa do Circuito Cearense de Vôlei de Praia de Base nas categorias masculina e feminina;

- a última etapa do Campeonato Cearense de BMX;

- torneios de tênis, divididos nas categorias masculino convencional e dupla sobre cadeira de rodas;

- torneios de Beach tênis que também serão dividido no primeiro dia das categorias masculino e feminino;

- campeonato de skate e Fut7 da Diversidade, a primeira Copa da Diversidade do Estado.

No domingo, 12, ocorre as competições se repetem. No final dos dois dias de evento, os DJs Ada Porã e Maíra Sales irão fazer apresentações na praça de convivência e haverá também a Feira de Inovação Sócio Esportiva, com a exposição de projetos sócio-esportivos.

Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura fará parte da programação “Festival Elos – Ações que Transformam o Mundo”. No local, o festival multilinguagens apresentará performances e espetáculos em parceria com a Bienal Internacional de Dança do Ceará, e ainda disponibilizará acesso gratuito a sessões do Planetário Rubens de Azevedo.

No sábado, 11, às 16h, o Festival Elos e a XIII Bienal Internacional de Dança do Ceará trazem o suíço Yann Marussich para performar alguns trabalhos de seu repertório no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. Ele apresentará “Pot-Pourri” (2021), onde mergulha em uma banheira de arroz e usa um respirador. No domingo, 12, às 18h, será a vez “AGOKWA” (2016).

No domingo, 12, às 20h, o coreógrafo Jorge Garcia apresentará, no Teatro Dragão do Mar, o solo “Nihil Obstat” (2009).

O acesso gratuito às apresentações requer a apresentação do passaporte sanitário e à retirada antecipada de até um ingresso por pessoa no site da Bienal de Dança na plataforma Sympla.

Porto Dragão e Poço da Draga





Viva o Parque

Com promoção da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a nova edição do programa Viva o Parque (VoP) inicia neste domingo, 28. A programação, inteiramente gratuita, acontece nas unidades de conservação (UCs) do Parque Estadual do Cocó, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Maranguapinho e na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Sítio Curió, em Fortaleza, e no Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia.



Neste domingo, 28, às 9h, no Cocó, além das atrações do VoP, haverá uma oficina sobre boas práticas para o manejo e conservação de abelhas sem ferrão, no recém-inaugurado meliponário do Parque, ao lado do Centro de Convivência.

No Parque Estadual do Cocó, na Floresta do Curió e na APA do Maranguapinho, as atividades acontecerão entre 8h e 12h. No Parque Estadual Botânico, de 9h às 12h. No sábado, 17, o arvorismo também funciona no Cocó.

Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão anunciou, nessa quinta-feira, 9, três lançamentos. O longa brasileiro "Madalena" estreou nas salas físicas do cinema. Já os filmes “A Noite Pertence aos Amantes”, um romance francês, e “Pig - Uma Comédia Matadora”, iraniano, estrearam nas salas virtuais.

O Cinema do Dragão também será sede do Festival Varilux de Cinema Francês, que exibirá 18 filmes até 22 de dezembro.

Medidas de biossegurança

Os locais fechados requerem a apresentação do passaporte de vacinação para a entrada e uso obrigatório de máscaras. Ao sair de casa, se possível, leve o seu próprio álcool gel, água e qualquer outro objeto essencial de uso pessoal e individual.

