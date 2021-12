Motorista capota carro em estacionamento de supermercado em Fortaleza

Apesar do susto, as duas pessoas que estavam dentro do veículo saíram ilesas; uma terceira pessoa, que foi atingida, teve apenas ferimentos leves

Uma motorista perdeu o controle da direção e capotou o carro dentro do estacionamento do Super Mercadinho São Luiz, no Dionísio Torres, em Fortaleza, na manhã desse sábado, 4. Ela estava com uma acompanhante e as duas saíram ilesas após serem resgatadas pelos próprios clientes do estabelecimento. O incidente ocorreu após a condutora, por engano, ter acelerado o veículo ao invés de frear.



Como as duas ocupantes tiveram apenas leves escoriações, não houve necessidade de acionar o Samu. O incidente aconteceu em frente ao principal portão de acesso à área interna do supermercado, que também ficou parcialmente danificado, segundo informou a assessoria de imprensa da empresa.

Depois de capotar, o carro colidiu na lateral de um outro veículo e ainda atingiu um cliente que levava um carrinho de compras. Ele foi socorrido por um médico que também estava no local e depois encaminhado para uma unidade de saúde do bairro. Com ferimentos leves, a vítima recebeu alta poucas horas depois de dar entrada na unidade, após ser submetida a exames radiológicos.



O POVO entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), que informou não ter sido acionada para atender a ocorrência. Os dois veículos foram removidos por um guincho particular e terão gastos cobertos pelas seguradoras contratadas.



