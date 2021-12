Saiba como concorrer a um dos 67 carros de churrasquinho de projeto da Prefeitura de Fortaleza

As inscrições podem ser feitas no período de 29 de novembro até 14 de dezembro

Através do Projeto Meu Carrinho Empreendedor, a Prefeitura de Fortaleza fará chamada pública para seleção de 67 churrasqueiros ambulantes. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) deverá oferecer, para os ambulantes selecionados, um carrinho de churrasco e capacitações sobre empreendedorismo.

As inscrições podem ser feitas no período de 29 de novembro até 14 de dezembro, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e no dia 15 de dezembro no horário das 8h às 10h, na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFor). Além de preencher a ficha de inscrição, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar cópia de documento oficial com foto, CPF, inscrição no Cadastro Único e comprovante de residência.

Informações: (85) 3452-3477 (CLFor) ou pelo 0800 081 4141 (SDE)