Cearense e paraibana são vítimas de machismo e xenofobia na Praia de Iracema

Duas mulheres alegam terem sofrido machismo e xenofobia na orla do Poço da Draga, na Praia de Iracema. O crime teria ocorrido na tarde do último domingo, 28. Segundo uma das vítimas, um homem teria se aproximado das amigas fingindo estar embriagado e assediou verbalmente as mulheres. Ao ser rejeitado por ambas, ele teria se irritado e desferido declarações xenofóbicas contra as mulheres, uma cearense e uma paraibana. A dupla registrou um Boletim de Ocorrência pelo ocorrido.

Parte do momento foi registrado por uma das moças:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em conversa com O POVO, a dupla de amigas, que preferiram não se identificar, relataram que a intenção era fazer uma breve parada na praia. Cerca de 10 minutos após a chegada das mulheres, o homem se aproximou claramente simulando estar embriagado, balbuciando cantadas e se aproximando demais das amigas. Elas pediram para o homem se distanciar. Surpreendendo a dupla, o pedido foi acatado silenciosamente.

Sobre o assunto Bolsonaro ratifica Convenção Interamericana contra o Racismo

Animação mistura drama de Anne Frank ao de refugiados de hoje

Shang-Chi: a fórmula da representatividade que não convenceu a China

No entanto, momentos depois, ele teria retornado para o local onde as amigas estavam descansando. Dessa vez, no entanto, o homem não apresentava sinais de embriaguez, além de estar visivelmente enfurecido. “Eu posso saber por que eu não posso olhar para vocês? Por que é proibido, em que lei diz que eu não posso?”, direcionou para as mulheres. Espantadas, elas responderam que a ação era incômoda e, mais uma vez, solicitaram que fossem deixadas em paz.

Ele, contudo, continuou a se aproximar mais das amigas, intensificando a agressividade de suas declarações.“Vocês são burras, feias, cearenses, bando de nordestinas, cabeça chata”, teria declarado. Ao perceber o descontrole da situação, uma das amigas, natural do estado de Pernambuco, tentou mais uma vez que o homem fosse embora. “Moço, você pode sair daqui? Nem cearense eu sou. Você pode só seguir seu rumo?”, solicitou.

A partir daí, segundo a dupla, as declarações xenofóbicas se intensificaram. Em determinado momento, a amiga cearense começou a gravar, por medo de uma possível agressão. “Eu já estava num nível de pânico, que eu já estava olhando para todos os lados procurando algum homem próximo. E, na hora que eu comecei a olhar para todos os lados, eu acho que as pessoas começaram a perceber que eu estava incomodada”, conta.

Ela conta que, uma senhora, dona de uma barraca, percebeu a situação e se aproximou da ação. “Ela já chegou dizendo ‘oi, meninas, vocês estão por aqui?’, como se nos conhecêssemos. A gente percebeu que a abordagem dela era fingir que nos conhecia para tirar a gente de lá, sem ter que bater de frente com ele”, relata. Após isso, o homem teria se afastado.

As amigas relataram ainda que o homem não aparentava sinais de ser de outra região do país. Segundo a pernambucana, durante as declarações hostis, ele teria proferido o substantivo “Mah”, expressão comumente usada no vocabulário cearense.

Abaladas com a situação, as amigas não relataram o ocorrido imediatamente às autoridades. Após postar o registro nas redes sociais, familiares e amigos insistiram que a dupla procurasse intervenção policial. Nesta segunda-feira, 30, a dupla registrou um Boletim de Ocorrência, de forma online.

A equipe do O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) para adquirir informações sobre o processo de investigação do caso e aguarda um retorno.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags