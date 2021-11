Primeira mulher prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele completa 79 anos

A primeira mulher na história da política cearense a ser eleita para comandar a Prefeitura de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele completa neste sábado, 27 de novembro, 79 anos. Para celebrar este aniversário, o grupo Crítica Radical está preparando um encontro virtual a partir das 17 horas.

A transmissão deve ocorrer em paralelo pelos perfis do coletivo nas redes sociais (Facebook, YouTube e Instagram), além de uma sala no Zoom.

Opositora da Ditadura Militar e entusiasta da campanha “Diretas Já!”, em 1985 ela desbancou os candidatos favoritos à Prefeitura de Fortaleza. Líderes das pesquisas Ibope daquele ano, Paes de Andrade e Lúcio Alcântara foram surpreendidos pela professora universitária de ideais socialistas.

Maria Luiza Fontenele completa 79 anos em 27 de novembro de 2021



Maria Luiza Fontenele marcou história na política brasileira ao conquistar a primeira gestão a ser comandada pelo PT em uma capital brasileira – fato que se repetiria pelo País ao longo dos anos seguintes.

Apesar da vitória, ela enfrentou uma série de dificuldades no comando da Capital. Sem apoio do governador Tasso Jereissati, da Câmara Municipal e com crises internas em sua administração, ela sofreu ainda com uma greve de servidores e com a insatisfação popular.

A história de Maria Luiza Fontenele no comando da Capital é contada na série "Breve história política de Fortaleza 1985-2020", que narra os últimos 35 anos da política de Fortaleza. O conteúdo está disponível na plataforma OP+ (clique aqui para acessar).

Mulher em um ambiente até então ainda mais dominado pelos homens, que é a política, Maria Luiza ainda precisou superar o machismo antes e durante sua gestão, que durou até 1989. Ela conta sobre isso em entrevista ao OP+.



