Jogador de futebol é preso suspeito de manter namorada em cárcere privado em Fortaleza

Um jogador de futebol cearense, de 28 anos, foi preso suspeito de manter a namorada, de 24 anos, em cárcere privado em Fortaleza, além de agredi-la. De acordo com a Polícia, ele se relacionada com a jovem pelas redes sociais e, no último dia 16, ela veio da Bahia para o Ceará e ficou hospedada na casa dele. Após denúncia de uma amiga da vítima, a Polícia localizou a residência e encontrou o suspeito e a namorada, que afirmou ter sido agredida após três dias de estadia. O exame de corpo de delito confirmou a violência sofrida.

O homem, que tem contrato com um time de futebol do Norte, já responde por lesão corporal. Conforme as investigações, ao chegar à residência do suspeito, onde outras pessoas também moravam, uma mulher chegou a negar a presença do casal no local. Porém, os policiais insistiram e ele acabou saindo do cômodo onde estava com a vítima.

De acordo com a jovem, o homem ficou violento e começou a restringir com quem ela se comunicava pelo celular. Ele foi autuado por flagrante por cárcere privado, lesão corporal e injúria real, no âmbito da violência doméstica e familiar. A vítima já retornou para sua cidade natal na Bahia.

Veja a conversa com a amiga da Bahia que resultou na denúncia e prisão do suspeito:

Mensagens trocadas via WhatsApp (Foto: Credito via whatsApp o povo)



Mensagens via WhatsApp (Foto: Credito via whatsApp O Povo)



Mensagens trocadas por WhatsApp (Foto: Credito via whatsApp o povo)



Mensagens Trocadas pelo WhatsApp (Foto: Credito via whatsApp o povo)



