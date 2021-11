Polícia solicita exame de sanidade mental para filho que matou mãe a facadas em Fortaleza

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), solicitou um exame de sanidade mental para Joelson de Sousa Silva, de 31 anos, preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe, com aproximadamente 30 facadas. A idosa foi amarrada e morta na própria residência, na última terça-feira, 15, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza.



Segundo o delegado responsável pelo inquérito policial, João Paulo Machado, a Polícia suspeita, com base em informações de familiares e vizinhos, que a mãe estava na intenção de interná-lo e essa seria a motivação do crime. Ela estava trancada com Joelson em casa. Ainda de acordo com as investigações, ele é andarilho e permanecia nos coletivos pedindo ajuda. Na terça-feira, 15, ele chegou em casa após passar a noite fora e ela trancou a residência. Dona Maria Luisa da Silva Magalhães foi amarrada, esfaqueada e arrastada do quarto até a sala, onde foi encontrada.

Conforme a Polícia, o pai havia saído para trabalhar e quando voltou e abriu a casa, o rapaz aproveitou para fugir. No mesmo dia, o suspeito foi achado no terminal do Antônio Bezerra com a arma usada no crime cheia de sangue da vítima. O homem foi detido pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e em seguida levado pelos policiais do DHPP. A família está abalada com a tragédia.

O depoimento de Joelson foi adaptado, pois ele não fala e nem escuta. Além disso, ele teria transtorno mental. Não havia uma intérprete e o delegado conversou com ele por mímicas e escritos em um papel. Apesar de ter sido autuado, existe a suspeita dele ser inimputável, que é quando uma pessoa suspeita de um crime sofre de doença mental, por isso, ele será submetido a exames.

Com informações da repórter Alexia Vieira

