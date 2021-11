Quatro pessoas, entre elas duas crianças, são baleadas enquanto estavam na calçada em Fortaleza

Uma das vítimas morreu. As crianças e a mulher estão em unidades de saúde

Quatro pessoas (dois adultos e duas crianças, de 3 e 5 anos) foram baleadas na rua Oscarito, bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira, 11, enquanto estavam na calçada. Conforme O POVO apurou, um homem identificado como Francisco Suetônio de Araújo, de 28 anos, pai da menina de 3 anos, morreu. Uma mulher de 36 anos, mãe da criança de cinco anos, Francisca Nete Paulo Moreno, também foi ferida.

Suetônio ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento de Urgência (UPA) do Jangurussu. A filha dele, de três anos de idade, apresentava lesão no braço e a menina de cinco anos teria sido alvejada por dois tiros, sendo um no pé e outro nas pernas.

As meninas foram encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro e, conforme apuração do O POVO, não correm risco de morte. A mulher sofreu uma uma lesão de raspão.

O Francisco Suetônio respondia na Justiça por quatro crimes de homicídio, dois roubos e associação criminosa e ainda foi atuado na lei de crimes hediondos.

Na madrugada desta quinta-feira, 11, os moradores do Grande Jangurussu registraram muitos tiros. Assustadas, as pessoas gravaram vídeos de dentro das suas próprias residências, onde era possível escutar os disparos.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.