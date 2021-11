Mulher é presa com arma de fogo e munições em Messejana

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu na manhã desta quarta-feira, 10, uma mulher identificada como Maria Andreza Luana Bandeira, 21, por posse ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu durante policiamento de equipes do 16º Batalhão Policial Militar no bairro Messejana. Além de um revólver foram apreendidas 20 munições.

Uma mulher, em comportamento considerado suspeito pela Polícia na frente de uma casa, foi avistada pelos agentes por volta das 5 horas da manhã na comunidade Lagoa Seca. Durante abordagem não foi encontrado material ilícito com ela. No entanto, ao realizarem buscas na residência, os policiais encontraram Maria Andreza deitada com um revólver na cintura com cinco munições. Além disso, uma bolsa com mais 15 munições estava ao lado dela.

A arma e as munições foram apreendidas pela composição e encaminhado juntamente com a suspeita e apresentados no 6º Distrito Policial. Maria Andreza foi autuada por posse ilegal de arma de fogo. A mulher já tinha passagens pela polícia por receptação e infração de medida sanitária preventiva.



