Homem morre afogado no mangue da Praia da Sabiaguaba neste domingo, 7

Um homem de 36 anos morreu neste domingo, 7, ao se afogar na Praia da Sabiaguaba, onde a foz do rio Cocó encontra o mar. De acordo com o tenente-coronel Giuliano Rocha, do Corpo de Bombeiros do Ceará, a vítima estava embriagada quando decidiu banhar-se no local.

O coronel relatou ao O POVO que o corpo da vítima foi levado do mangue até o mar pela correnteza e foi encontrado por outro banhista, que então acionou os guarda-vidas presentes na praia.

“Fizemos os procedimentos, acionamos a ambulância, colocamos desfibrilador. Fizemos reanimação cardiopulmonar por mais de 40 minutos”, afirma Giuliano. O corpo foi encontrado às 14h37min deste domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo amigos que estavam com o homem, o desaparecimento dele foi percebido cerca de meia hora depois que ele saiu do local onde o grupo estava bebendo. Ele era morador do bairro Caça e Pesca.

Cuidados

Para a segurança dos banhistas, o tenente-coronel Giuliano orienta que pessoas que tenham ingerido álcool evitem tomar banho de mar embriagadas. Ele também recomenda que o lazer na praia seja feito próximo de postos de guarda-vidas.

Na Sabiaguaba, apenas a parte do mar tem postos com os profissionais. A parte composta pelo rio e o mangue não tem equipes do Corpo de Bombeiros.



Tags