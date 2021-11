Pedidos de Bilhete Único e vale avulso crescem 20% em Fortaleza e Região Metropolitana

Em um ano, os pedidos de Bilhete Único e vale avulso cresceram 20% em Fortaleza e Região Metropolitana. Em setembro de 2020, foram solicitados 7.136 cartões. Já em setembro deste ano foram 8.556 cartões, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindionibus).

A mudança é ainda mais expressiva se olharmos para o Bilhete Único da Capital. As solicitações saíram de 977 para 1.572 no período, um aumento de 61%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o vale avulso na Capital teve aumento de 24% nas solicitações, enquanto o vale na Região Metroplitana teve ligeira queda e o Bilhete Único Metropolitano manteve-se estável.

Desde março deste ano, quando houve o segundo lockdown no Ceará devido à Covid-19, os pedidos do cartões para o pagamento de passagens no transporte coletivo crescem mês a mês. O movimento acompanha a reabertura das atividades econômicas e os aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis.

Para transitar nos ônibus, micro-ônibus e topiques na Capital e na Região Metropolitana os passageiros podem pagar em dinheiro ou por meio de créditos descontados do Bilhete Único e do vale transporte avulso.

Ambos os cartões podem ser recarregados com qualquer valor. Como diferencial, o Bilhete Único possibilita pegar quantos ônibus quiser, no período de duas horas, pagando apenas uma passagem ou meia passagem, no caso dos estudantes.



Tags