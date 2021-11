Após perseguição, trio é capturado suspeito de roubar carro no Montese

Um carro foi roubado no bairro Montese, na noite de segunda-feira, 1º, e recuperado pela Polícia Militar (PM), em uma área próxima de onde foi levado, no Jardim América, pouco tempo depois. Segundo a PM, os criminosos não obedeceram a ordem de parada e houve perseguição.

Os suspeitos, Fabrício Oliveira Duarte, 18, e Luís Henric Vicente Alves Barbosa, 19, com antecedente por roubo a pessoa, e um adolescente de 16 anos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde os adultos foram autuados por roubo e corrupção de menor e o adolescente, por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Segundo a PM, a equipe realizava o patrulhamento da região, quando recebeu informações a respeito de um roubo com restrição de liberdade ocorrido no bairro Montese. A partir das informações obtidas, a composição se dirigiu ao local, onde foram realizadas buscas pelo veículo, um Fiat Siena, de cor preta. Após ser abordado pelo trio, o proprietário do automóvel conseguiu fugir dos suspeitos e sair do veículo.

Em seguida, a equipe obteve novas informações e conseguiu chegar até um carro com as mesmas características informadas, que seguia por uma via próxima. Durante a abordagem, o condutor do automóvel não atendeu à voz de parada dada pelos policiais militares e fugiu, momento em que teve início uma perseguição. O carro colidiu com um meio-fio, o condutor se rendeu e desceu do veículo com outros dois homens.

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver de calibre 32 equipado e cinco munições.



