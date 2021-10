Veja entidades habilitadas para eleição do Conselho Municipal de Promoção dos direitos da População LGBT

Oito entidades, divididas em quatro categorias foram habilitadas para participar da eleição do Conselho Municipal de Promoção dos direitos da População LGBT de Fortaleza para o biênio 2021-2023. A seleção foi finalizada em reunião na sexta-feira, 29, e a votação acontecerá no dia 8 de novembro, que ocorrerá de forma presencial.

As entidades selecionadas foram:

Categoria A (voltadas a promoção e à defesa dos direitos da população LGBT): Associação Barraca da Amizade; Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB); Cena Pop; Associação Transmasculina do Ceará (Atransce); Associação de Travestis do Ceará (Atrac);

Categoria B (da comunidade científica, que desenvolve estudos e pesquisas sobre a população LGBT): Universidade Estadual do Ceará (UECE);

Categoria C (municipais, de natureza sindical, ou não, que congreguem trabalhadores ou empregadores, com atuação na promoção, defesa e garantia de direitos da população LGBT): Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce);

Categoria D (de classe, de caráter municipal, com a atuação na promoção, defesa ou garantia de direitos da população LGBT): Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A votação será na no Centro de Referência LGBT Janaína Dutra (R. Guilherme Rocha, 1469 – Centro), a partir das 15 horas.

A posse das entidades acontecerá na sede da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (Rua Padre Pedro Alencar, 2230 - Messejana), a partir das 10 horas.

