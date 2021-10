Em Fortaleza, mulher dá à luz em banheiro público da avenida Beira Mar

18:43 | Out. 22, 2021

O pequeno Wendel Miguel veio ao mundo na manhã da quinta-feira, 21, mas o cenário do nascimento não foi dos mais usuais: um banheiro público na avenida Beira Mar, em Fortaleza. A mãe do bebê, Diana Pereira, 20, deu à luz no local e foi socorrida pelos presentes, inclusive enfermeiras obstetras que, coincidentemente, praticavam beach tennis nas redondezas.

Clara Anísia e Cecília Bezerra foram duas das pessoas que ajudaram na chegada do Miguel. Elas são enfermeiras obstetras e estavam indo para uma aula de beach tennis na praia.

Cecília foi a primeira a chegar para ajudar Diana. Quando a enfermeira obstetra entrou no local, o bebê já estava nascendo, e ela realizou a manobra para retirar a placenta que ainda não havia saído. “Fiquei segurando o bebê com a placenta enquanto as pessoas ajudavam a limpar a mãe que estava com sangue”, relatou Cecília.

Clara chegou logo em seguida para auxiliar sua amiga Cecília. As duas ajudaram a aquecer Miguel ainda no local. “Ao chegar lá, Cecília e eu secamos e aquecemos o bebê com uma canga, era o que tinha disponível”, lembra Clara.

As enfermeiras contam que a socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Beira Mar também chegou logo para ajudá-las. “Eles tinham material básico e me emprestaram a luva para ajudar a tirar a placenta e segurar o bebê, porque tinha muito sangue”, conta Cecília.

Após o atendimento inicial no banheiro, Diana e o bebê foram encaminhados ao Hospital Distrital Gonzaga Mota, o Gonzaguinha, em Messejana. O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, divulgou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 22, que a mãe e a criança estão se recuperando bem.

Que comovente a história da Diana Pereira, de 20 anos, que entrou em trabalho de parto na avenida Beira-Mar e deu à luz o menino Wendel Miguel na última quinta-feira dentro do banheiro público da Prefeitura. pic.twitter.com/Sdj5D3GF67 — Sarto (@sartoprefeito12) October 22, 2021

O prefeito Sarto ainda agradeceu em suas redes sociais a socorrista do Serviço de Atendimento Móveu Urgente (Samu), Milena Teixeira, e afirmou que o pequeno Wendel já está mamando normalmente.

O recém-nascido já está mamando normalmente.



Parabéns à socorrista Milena Teixeira pela prontidão e pelo trabalho atencioso. Desejo muita saúde e toda a felicidade à Diana e ao pequeno Wendel Miguel. — Sarto (@sartoprefeito12) October 22, 2021

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS) em busca de conversar com a mãe do menino, Diana Pereira, mas foi informado, pela pasta, de que não fornece "informações sobre pacientes".

